***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.05.2022 12:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni-katılma payı alım satımına aracalılık eden kuruluşlara Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032007
BIST
13:262.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 13,84
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.396
En Düşük
2.376
13:2616,1117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,1861
|Açılış
|: 16,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
13:2617,2827
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,2467
|Açılış
|: 17,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
13:26962,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 13,57
|Açılış
|: 962,37
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler13:26
|KGYO
|4,76
|1.714.752
|% 9,93
|
|LIDFA
|8,08
|36.432.114
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.391.986
|% 9,83
|
|DITAS
|25,04
|13.559.004
|% 8,40
|
|ORCAY
|19,64
|90.936.811
|% 7,85
|
|SELVA
|9,50
|12.094.024
|% -6,86
|
|NUGYO
|6,37
|126.116.226
|% -4,64
|
|MNDRS
|3,14
|11.483.779
|% -4,27
|
|POLTK
|643,40
|15.135.664
|% -4,20
|
|EMNIS
|23,00
|345.966
|% -4,09
|
|GARAN
|15,31
|1.589.886.709
|% 0,92
|
|THYAO
|43,02
|1.384.104.055
|% 0,14
|
|SISE
|19,76
|905.210.467
|% 2,12
|
|KARSN
|6,01
|831.143.750
|% 4,52
|
|KRDMD
|14,34
|822.849.773
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,58
|362.678.611
|% 0,39
|
|KARSN
|6,01
|831.143.750
|% 4,52
|
|GARAN
|15,31
|1.589.886.709
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,38
|425.518.286
|% -0,45
|
|DOHOL
|3,67
|290.891.315
|% 2,51
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1068
|16,1117
|% 1,17
|
|Euro
|17,2590
|17,2827
|% 1,45
|
|Sterlin
|20,1068
|20,2076
|% 0,64
|
|Frank
|16,6440
|16,7443
|% 1,35
|
|Riyal
|4,2873
|4,3088
|% 1,33
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|1,54
|
|Altın Gr.
|963
|963
|14,05
|
|Cumhuriyet
|6.404
|6.501
|127,00
|
|Tam
|6.365
|6.525
|119,37
|
|Yarım
|3.076
|3.157
|57,74
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|28,87
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|0,18
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,56
|