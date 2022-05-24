***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.05.2022 12:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni-katılma payı alım satımına aracalılık eden kuruluşlara Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032016
BIST
15:222.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,02
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
15:2217,2475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2115
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
17,3542
En Düşük
16,8668
15:2217,2000
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 0,3800
|Açılış
|: 17,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,2600
En Düşük
17,1700
15:22962,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 13,40
|Açılış
|: 962,19
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler15:22
|KGYO
|4,76
|1.740.227
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|66.576.348
|% 9,83
|
|MZHLD
|51,85
|4.184.784
|% 9,11
|
|ORCAY
|19,78
|98.445.665
|% 8,62
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|SELVA
|9,43
|22.859.292
|% -7,55
|
|MEPET
|4,20
|19.567.622
|% -6,67
|
|NUGYO
|6,26
|165.069.782
|% -6,29
|
|SEYKM
|7,75
|55.519.982
|% -4,32
|
|MNDRS
|3,14
|14.292.456
|% -4,27
|
|GARAN
|15,30
|1.804.892.603
|% 0,86
|
|THYAO
|42,94
|1.710.775.804
|% -0,05
|
|KARSN
|5,82
|1.293.752.136
|% 1,22
|
|SISE
|19,73
|1.076.000.028
|% 1,96
|
|KRDMD
|14,29
|922.332.729
|% 0,49
|
|KARSN
|5,82
|1.293.752.136
|% 1,22
|
|EKGYO
|2,57
|424.878.641
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,27
|184.319.374
|% 0,00
|
|GARAN
|15,30
|1.804.892.603
|% 0,86
|
|YKBNK
|4,39
|486.208.412
|% -0,23
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2264
|17,2475
|% 1,24
|
|Euro
|17,1900
|17,2000
|% 2,26
|
|Sterlin
|20,0330
|20,1335
|% 0,27
|
|Frank
|16,6118
|16,7119
|% 1,16
|
|Riyal
|4,2758
|4,2973
|% 1,06
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|1,72
|
|Altın Gr.
|960
|960
|11,34
|
|Cumhuriyet
|6.394
|6.491
|117,00
|
|Tam
|6.363
|6.523
|117,21
|
|Yarım
|3.075
|3.156
|56,69
|
|Çeyrek
|1.543
|1.578
|28,35
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,86
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,31
|11,33
|0,16
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,11
|