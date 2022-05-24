***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.05.2022 12:33
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni-katılma payı alım satımına aracalılık eden kuruluşlara Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032004
BIST
14:282.396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,53
|Açılış
|: 2.392
|
|Önceki Kapanış
|: 2.381
|
2.399
En Düşük
2.376
14:2816,1289
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,2033
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,1619
En Düşük
15,9172
14:2817,3035
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2675
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,3542
En Düşük
16,8668
14:28963,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 15,12
|Açılış
|: 963,92
|
|Önceki Kapanış
|: 948,79
|
966,17
En Düşük
947,65
BIST En Aktif Hisseler14:26
|KGYO
|4,76
|1.729.522
|% 9,93
|
|POLHO
|4,47
|65.660.664
|% 9,83
|
|ORCAY
|19,70
|94.905.109
|% 8,18
|
|CASA
|119,00
|232.015
|% 8,18
|
|DITAS
|24,92
|15.630.485
|% 7,88
|
|SELVA
|9,28
|19.090.018
|% -9,02
|
|NUGYO
|6,34
|145.612.684
|% -5,09
|
|SEYKM
|7,71
|52.112.036
|% -4,81
|
|MNDRS
|3,14
|12.803.125
|% -4,27
|
|POLTK
|643,50
|16.034.943
|% -4,18
|
|GARAN
|15,31
|1.712.574.483
|% 0,92
|
|THYAO
|43,00
|1.576.790.975
|% 0,09
|
|KARSN
|6,03
|1.015.850.409
|% 4,87
|
|SISE
|19,74
|1.007.640.378
|% 2,02
|
|KRDMD
|14,34
|882.298.482
|% 0,84
|
|KARSN
|6,03
|1.015.850.409
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,57
|397.822.372
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,28
|162.456.476
|% 0,79
|
|GARAN
|15,31
|1.712.574.483
|% 0,92
|
|YKBNK
|4,39
|452.162.223
|% -0,23
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,1139
|16,1293
|% 1,28
|
|Euro
|17,2808
|17,3016
|% 1,56
|
|Sterlin
|20,1062
|20,2070
|% 0,64
|
|Frank
|16,6348
|16,7350
|% 1,30
|
|Riyal
|4,2863
|4,3078
|% 1,31
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|5,33
|
|Altın Gr.
|963
|963
|14,69
|
|Cumhuriyet
|6.393
|6.490
|116,00
|
|Tam
|6.370
|6.530
|124,07
|
|Yarım
|3.079
|3.159
|60,01
|
|Çeyrek
|1.544
|1.579
|30,01
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|0,21
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,30
|