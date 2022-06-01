***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.06.2022 10:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - katılma payı alım satımına ilişkin 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 ve 6.4 maddelerin değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033798
BIST
11:012.580
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 32,54
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
11:0116,4347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0393
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4449
En Düşük
16,3733
11:0117,6510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0293
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,6583
En Düşük
17,5427
11:01968,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,06
|Açılış
|: 968,33
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler11:00
|OZRDN
|12,91
|1.775.707
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|7.590.842
|% 9,97
|
|AKSEN
|22,66
|133.989.822
|% 7,29
|
|MRGYO
|1,65
|16.180.411
|% 7,14
|
|ESCOM
|17,31
|30.491.465
|% 6,72
|
|AVGYO
|2,85
|18.819.713
|% -8,36
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,28
|10.376.311
|% -6,55
|
|AVTUR
|2,16
|1.137.528
|% -6,49
|
|METRO
|1,12
|47.576.937
|% -5,88
|
|THYAO
|50,25
|1.534.503.823
|% 0,70
|
|KRDMD
|15,04
|656.563.665
|% 2,31
|
|SISE
|21,20
|562.818.657
|% 1,05
|
|SASA
|37,10
|553.170.400
|% 1,70
|
|ASELS
|24,86
|537.809.430
|% 1,64
|
|EKGYO
|2,91
|368.119.102
|% 1,39
|
|YKBNK
|4,72
|381.743.778
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,29
|87.163.137
|% 0,78
|
|DOHOL
|4,01
|192.019.272
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,04
|656.563.665
|% 2,31
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4269
|16,4366
|% 0,25
|
|Euro
|17,6318
|17,6542
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,6318
|20,7353
|% 0,08
|
|Frank
|17,0386
|17,1413
|% 0,07
|
|Riyal
|4,3672
|4,3891
|% 0,13
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-0,58
|
|Altın Gr.
|968
|968
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,62
|21,65
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,40
|0,03
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,92
|
Seans Raporu
11:00
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11:15MRGYO
Yüzde 7.14 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 965, 596 adet işlem
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11:14ESCOM
Yüzde 7.83 oranında artışla 17.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 774, 180 adet işlem
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11:12MRGYO
Yüzde 7.14 oranında artışla 1.65 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 679, 134 adet işlem
-
11:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, ISCTR, ARCLK
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11:11
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TOASO, TTKOM