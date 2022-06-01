***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.06.2022 10:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - katılma payı alım satımına ilişkin 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 ve 6.4 maddelerin değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033799
BIST
11:152.579
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 31,43
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.584
En Düşük
2.554
11:1516,4400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0446
|Açılış
|: 16,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4449
En Düşük
16,3733
11:1517,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0333
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,6583
En Düşük
17,5427
11:15970,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,04
|Açılış
|: 970,44
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler11:14
|MZHLD
|80,55
|7.665.270
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|1.854.588
|% 9,97
|
|PENTA
|488,00
|35.161.994
|% 8,08
|
|AKSEN
|22,82
|149.377.816
|% 8,05
|
|MRGYO
|1,66
|17.013.845
|% 7,79
|
|AVGYO
|2,85
|20.498.419
|% -8,36
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|MEPET
|3,32
|11.173.337
|% -5,41
|
|METRO
|1,13
|49.771.749
|% -5,04
|
|AVTUR
|2,20
|1.193.240
|% -4,76
|
|THYAO
|50,05
|1.660.276.922
|% 0,30
|
|KRDMD
|15,02
|687.714.117
|% 2,18
|
|SASA
|37,06
|616.577.926
|% 1,59
|
|ASELS
|24,80
|589.684.342
|% 1,39
|
|SISE
|21,18
|589.602.913
|% 0,95
|
|EKGYO
|2,88
|419.602.030
|% 0,35
|
|SKBNK
|1,30
|118.843.093
|% 1,56
|
|YKBNK
|4,71
|402.524.272
|% 2,17
|
|DOHOL
|4,01
|198.829.270
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,02
|687.714.117
|% 2,18
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4311
|16,4388
|% 0,26
|
|Euro
|17,6292
|17,6533
|% 0,18
|
|Sterlin
|20,6445
|20,7481
|% 0,14
|
|Frank
|17,0498
|17,1525
|% 0,13
|
|Riyal
|4,3674
|4,3893
|% 0,13
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-3,04
|
|Altın Gr.
|970
|970
|0,77
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,71
|
Seans Raporu
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