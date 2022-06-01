***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.06.2022 17:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-katılma payı alım satımına aracalılık eden kuruluşlara Osmalı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033966
BIST
17:532.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 22,47
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:5316,4324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0370
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:5317,5831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0386
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5003
17:53971,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,49
|Açılış
|: 971,89
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:51
|PENTA
|496,60
|83.295.491
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.361.403
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.481
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.986.568
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|40.364.563
|% 9,86
|
|PSGYO
|12,96
|256.295.847
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.107.391
|% -9,97
|
|MEPET
|3,24
|25.957.577
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,17
|2.524.649
|% -6,06
|
|METRO
|1,12
|75.010.648
|% -5,88
|
|THYAO
|49,44
|3.683.108.289
|% -0,92
|
|SASA
|37,74
|2.012.431.474
|% 3,45
|
|GARAN
|15,02
|1.884.260.017
|% 3,23
|
|KRDMD
|14,93
|1.734.235.810
|% 1,56
|
|SISE
|20,94
|1.668.595.379
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,80
|1.081.559.885
|% -2,44
|
|YKBNK
|4,73
|1.384.976.730
|% 2,60
|
|DOHOL
|3,98
|1.115.467.237
|% -0,75
|
|KARSN
|7,26
|1.342.399.609
|% 3,86
|
|AKBNK
|8,43
|1.519.210.054
|% 0,84
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3995
|16,4133
|% 0,11
|
|Euro
|17,5235
|17,5473
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,4587
|20,5613
|% -0,76
|
|Frank
|16,9706
|17,0728
|% -0,33
|
|Riyal
|4,3632
|4,3851
|% 0,03
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,80
|
|Altın Gr.
|972
|973
|3,29
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,80
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,10
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,63
|
Seans Raporu
17:51
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL