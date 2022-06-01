***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.06.2022 17:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-katılma payı alım satımına aracalılık eden kuruluşlara Osmalı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033971
BIST
17:172.578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 30,79
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:1716,4319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0365
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:1717,5690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0527
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5251
17:17973,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,73
|Açılış
|: 973,13
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:15
|PENTA
|496,60
|81.275.824
|% 9,99
|
|OZRDN
|12,91
|2.270.367
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.909.240
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|37.487.775
|% 9,86
|
|ALCAR
|343,50
|99.080.620
|% 9,19
|
|PSGYO
|12,96
|254.261.179
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|33.821.530
|% -9,97
|
|MEPET
|3,20
|24.186.758
|% -8,83
|
|METRO
|1,12
|73.922.127
|% -5,88
|
|ALKA
|40,22
|40.810.214
|% -5,68
|
|THYAO
|49,72
|3.429.420.078
|% -0,36
|
|SASA
|38,18
|1.832.643.814
|% 4,66
|
|KRDMD
|15,01
|1.601.947.309
|% 2,11
|
|GARAN
|15,11
|1.474.723.152
|% 3,85
|
|SISE
|21,16
|1.471.840.555
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,83
|998.465.284
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,76
|1.263.600.812
|% 3,25
|
|DOHOL
|4,03
|978.216.578
|% 0,50
|
|KARSN
|7,20
|1.238.823.381
|% 3,00
|
|AKBNK
|8,52
|1.342.518.189
|% 1,91
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4277
|16,4373
|% 0,26
|
|Euro
|17,5437
|17,5636
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,4935
|20,5963
|% -0,59
|
|Frank
|16,9787
|17,0809
|% -0,29
|
|Riyal
|4,3685
|4,3904
|% 0,16
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,55
|
|Altın Gr.
|974
|974
|4,82
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.598
|23,00
|
|Tam
|6.463
|6.626
|23,25
|
|Yarım
|3.124
|3.205
|11,25
|
|Çeyrek
|1.567
|1.603
|5,63
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,78
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,13
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,10
|
Seans Raporu
17:15
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-
17:30OZGYO
Yüzde 9.36 oranında artışla 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 782, 959 adet işlem
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17:29ULUUN
Yüzde 7.10 oranında artışla 15.24 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 442, 713 adet işlem
-
17:28TMPOL
Yüzde 5.37 oranında artışla 19.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 487, 187 adet işlem
-
17:27EPLAS
Yüzde 8.55 oranında artışla 17.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 546, 792 adet işlem
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GARAN, HEKTS