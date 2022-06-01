***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.06.2022 17:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-katılma payı alım satımına aracalılık eden kuruluşlara Osmalı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033972
BIST
17:172.578
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 30,79
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:1716,4319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0365
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:1717,5690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0527
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5251
17:17973,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,73
|Açılış
|: 973,13
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:17
|PENTA
|496,60
|81.299.661
|% 9,99
|
|MZHLD
|80,55
|17.974.646
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.270.367
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|37.559.369
|% 9,86
|
|OZGYO
|2,58
|196.899.917
|% 9,79
|
|PSGYO
|12,96
|254.528.285
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|33.890.531
|% -9,97
|
|MEPET
|3,21
|24.538.434
|% -8,55
|
|AVTUR
|2,17
|2.341.277
|% -6,06
|
|METRO
|1,12
|74.089.900
|% -5,88
|
|THYAO
|49,68
|3.442.663.894
|% -0,44
|
|SASA
|38,14
|1.842.854.656
|% 4,55
|
|KRDMD
|15,00
|1.609.677.548
|% 2,04
|
|GARAN
|15,10
|1.557.572.972
|% 3,78
|
|SISE
|21,16
|1.486.292.643
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,83
|999.655.743
|% -1,39
|
|YKBNK
|4,75
|1.277.904.548
|% 3,04
|
|DOHOL
|4,02
|991.592.294
|% 0,25
|
|KARSN
|7,22
|1.247.383.719
|% 3,29
|
|AKBNK
|8,52
|1.364.671.702
|% 1,91
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4252
|16,4319
|% 0,22
|
|Euro
|17,5458
|17,5690
|% -0,30
|
|Sterlin
|20,4899
|20,5927
|% -0,61
|
|Frank
|16,9687
|17,0709
|% -0,35
|
|Riyal
|4,3681
|4,3900
|% 0,15
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|5,84
|
|Altın Gr.
|975
|976
|6,19
|
|Cumhuriyet
|6.496
|6.594
|19,00
|
|Tam
|6.466
|6.629
|26,83
|
|Yarım
|3.125
|3.207
|12,98
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|21,74
|21,76
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,18
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,39
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32SMRTG
Yüzde 4.77 oranında artışla 22.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 944, 019 adet işlem
-
17:31TEKTU
Yüzde 6.41 oranında artışla 1.66 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 434, 578 adet işlem
-
17:30OZGYO
Yüzde 9.36 oranında artışla 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 782, 959 adet işlem
-
17:29ULUUN
Yüzde 7.10 oranında artışla 15.24 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 442, 713 adet işlem
-
17:28TMPOL
Yüzde 5.37 oranında artışla 19.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 487, 187 adet işlem