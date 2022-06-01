***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.06.2022 17:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni-katılma payı alım satımına aracalılık eden kuruluşlara Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033975
BIST
17:522.568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 21,08
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:5216,4087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0133
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:5217,5490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0727
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5042
17:52971,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,49
|Açılış
|: 971,89
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:52
|PENTA
|496,60
|83.347.137
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.569.173
|% 9,98
|
|MZHLD
|80,55
|18.002.033
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.558
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|44.130.952
|% 9,86
|
|PSGYO
|12,96
|256.511.696
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.137.146
|% -9,97
|
|MEPET
|3,24
|26.046.962
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,17
|2.529.246
|% -6,06
|
|METRO
|1,12
|75.184.898
|% -5,88
|
|THYAO
|49,48
|3.719.467.968
|% -0,84
|
|SASA
|37,74
|2.029.982.344
|% 3,45
|
|GARAN
|15,02
|1.891.064.897
|% 3,23
|
|KRDMD
|14,95
|1.747.147.621
|% 1,70
|
|SISE
|20,92
|1.681.090.373
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,81
|1.095.026.952
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,73
|1.389.101.198
|% 2,60
|
|DOHOL
|3,99
|1.116.273.820
|% -0,50
|
|KARSN
|7,28
|1.376.898.575
|% 4,15
|
|AKBNK
|8,44
|1.525.231.243
|% 0,96
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3987
|16,4087
|% 0,08
|
|Euro
|17,5293
|17,5490
|% -0,41
|
|Sterlin
|20,4382
|20,5407
|% -0,86
|
|Frank
|16,9546
|17,0568
|% -0,43
|
|Riyal
|4,3610
|4,3829
|% -0,02
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,72
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,55
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,74
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,10
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,90
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL