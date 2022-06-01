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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

01.06.2022 17:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

izahname tadil metni-katılma payı alım satımına aracalılık eden kuruluşlara Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. eklenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033979


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