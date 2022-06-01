***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.06.2022 17:32
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni-katılma payı alım satımına aracalılık eden kuruluşlara Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş. eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033992
BIST
17:442.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 19,85
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:4416,3926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:4417,5446
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0771
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5098
17:44971,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,53
|Açılış
|: 972,68
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:41
|PENTA
|496,60
|81.845.921
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|234.365.547
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.349.712
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.986.568
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|39.447.924
|% 9,86
|
|PSGYO
|12,96
|255.717.741
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.094.457
|% -9,97
|
|MEPET
|3,23
|25.759.150
|% -7,98
|
|AVTUR
|2,16
|2.509.851
|% -6,49
|
|METRO
|1,12
|74.899.975
|% -5,88
|
|THYAO
|49,40
|3.621.322.496
|% -1,00
|
|SASA
|37,72
|1.970.329.367
|% 3,40
|
|GARAN
|14,97
|1.812.375.847
|% 2,89
|
|KRDMD
|14,88
|1.714.065.859
|% 1,22
|
|SISE
|20,92
|1.629.025.704
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,80
|1.067.723.874
|% -2,44
|
|YKBNK
|4,72
|1.352.642.419
|% 2,39
|
|DOHOL
|3,97
|1.095.055.189
|% -1,00
|
|KARSN
|7,20
|1.309.078.006
|% 3,00
|
|AKBNK
|8,43
|1.488.126.369
|% 0,84
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3841
|16,3978
|% 0,01
|
|Euro
|17,5095
|17,5257
|% -0,54
|
|Sterlin
|20,4620
|20,5646
|% -0,74
|
|Frank
|16,9707
|17,0729
|% -0,33
|
|Riyal
|4,3652
|4,3871
|% 0,08
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|3,91
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,76
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,73
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,48
|0,11
|
|B. Petrol
|118
|118
|2,05
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Seans Raporu
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