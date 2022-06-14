***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.06.2022 11:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahnamenin giriş, kısaltmalar, 1.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 5.5, 5.6 ve 8.2. maddeleri değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037144
BIST
12:482.498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -12,14
|Açılış
|: 2.527
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|Önceki Kapanış
|: 2.510
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2.533
En Düşük
2.490
12:4817,2634
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 17,2550
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|Önceki Kapanış
|: 17,2400
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17,2960
En Düşük
17,1960
12:4818,0536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0619
|Açılış
|: 18,0200
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|Önceki Kapanış
|: 18,0000
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18,1216
En Düşük
17,9666
12:481.011,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.011,78
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|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
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1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler12:46
|RAYSG
|11,77
|3.217.328
|% 10,00
|
|UFUK
|60,95
|1.623.530
|% 9,92
|
|FONET
|15,73
|68.494.444
|% 9,62
|
|BRKO
|1,37
|1.286.783
|% 9,60
|
|PENTA
|471,40
|45.001.163
|% 9,48
|
|TSGYO
|4,94
|4.041.335
|% -9,85
|
|BRMEN
|1,73
|69.200
|% -6,99
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|ULUUN
|18,26
|68.219.213
|% -6,98
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|YAYLA
|3,19
|13.036.855
|% -4,49
|
|YGGYO
|18,33
|2.201.252
|% -4,33
|
|THYAO
|46,94
|2.231.504.565
|% -0,13
|
|EREGL
|30,76
|816.463.715
|% -1,22
|
|SISE
|21,60
|780.713.519
|% -2,53
|
|SASA
|42,72
|671.186.925
|% 0,23
|
|KRDMD
|13,06
|516.123.624
|% -0,68
|
|EKGYO
|2,59
|282.358.670
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,66
|359.017.252
|% -1,48
|
|ODAS
|2,82
|192.625.868
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,03
|216.410.265
|% -0,74
|
|TSKB
|2,38
|114.614.879
|% 0,42
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2556
|17,2646
|% 0,02
|
|Euro
|18,0196
|18,0529
|% 0,34
|
|Sterlin
|20,8505
|20,9551
|% -0,09
|
|Frank
|17,3240
|17,4284
|% 0,52
|
|Riyal
|4,5835
|4,6065
|% -0,03
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.824
|1.824
|5,07
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|2,85
|
|Cumhuriyet
|6.733
|6.835
|-15,00
|
|Tam
|6.712
|6.816
|-2,00
|
|Yarım
|3.295
|3.334
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.666
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,19
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|0,04
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,67
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