***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
14.06.2022 11:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahnamenin giriş, kısaltmalar, 1.1, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 5.5, 5.6 ve 8.2. maddeleri değiştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037143
BIST
11:532.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,31
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.511
11:5317,2600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
11:5318,0917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1000
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
11:531.013,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,98
|Açılış
|: 1.013,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler11:51
|RAYSG
|11,77
|3.116.130
|% 10,00
|
|ULUSE
|153,40
|13.517.438
|% 9,96
|
|UFUK
|60,95
|1.472.618
|% 9,92
|
|BRKO
|1,37
|1.286.783
|% 9,60
|
|FONET
|15,68
|55.688.205
|% 9,27
|
|TSGYO
|4,94
|3.921.812
|% -9,85
|
|BRMEN
|1,73
|69.200
|% -6,99
|
|ULUUN
|18,32
|61.499.032
|% -6,67
|
|DAGI
|3,63
|27.345.712
|% -4,22
|
|YGGYO
|18,38
|1.936.071
|% -4,07
|
|THYAO
|47,12
|1.782.694.097
|% 0,26
|
|EREGL
|31,16
|625.427.467
|% 0,06
|
|SISE
|21,92
|548.905.935
|% -1,08
|
|SASA
|42,78
|499.021.543
|% 0,38
|
|KRDMD
|13,22
|411.302.784
|% 0,53
|
|EKGYO
|2,60
|198.097.424
|% 0,39
|
|YKBNK
|4,70
|264.727.645
|% -0,63
|
|DOHOL
|4,06
|175.020.316
|% 0,00
|
|HALKB
|5,81
|229.169.333
|% 1,40
|
|THYAO
|47,12
|1.782.694.097
|% 0,26
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2513
|17,2641
|% 0,01
|
|Euro
|18,0513
|18,0854
|% 0,52
|
|Sterlin
|20,9460
|21,0511
|% 0,37
|
|Frank
|17,3964
|17,5012
|% 0,94
|
|Riyal
|4,5847
|4,6077
|% 0,00
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|6,02
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|5,23
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.726
|6.839
|21,00
|
|Yarım
|3.302
|3.345
|10,00
|
|Çeyrek
|1.654
|1.672
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,17
|21,20
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,08
|
|B. Petrol
|123
|123
|1,04
|