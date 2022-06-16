***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarizahname tadil metni-6.5. madde- katılma payı alım satımına aracılık eden kuruluşlara Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş., Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. eklenmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037651BIST