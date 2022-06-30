***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarizahname tadil metni - izahnamenin giriş, kısaltmalar bölümü ile 1.1., 2.3., 2.6., 2.11., 3.1., 3.2., 3.3., 4.2., 5.5., 5.6., 7.1.1., 7.1.2. ve 8.2. maddeleri değiştirlmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040249BIST