***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:04
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046767
BIST
15:482.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,92
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:4817,6026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0430
|Açılış
|: 17,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
15:4817,9893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0208
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:48967,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,52
|Açılış
|: 967,75
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:48
|DOBUR
|46,20
|13.936.360
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.293
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|30.865.302
|% 9,99
|
|BOSSA
|11,78
|46.934.448
|% 9,98
|
|KRSTL
|7,57
|123.323.215
|% -8,46
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,61
|123.120.287
|% -6,23
|
|KONYA
|1.235,50
|72.388.011
|% -6,12
|
|NIBAS
|8,89
|43.098.864
|% -4,31
|
|THYAO
|50,60
|2.617.494.484
|% -0,98
|
|SISE
|21,14
|1.458.035.640
|% -0,19
|
|EREGL
|27,94
|878.374.731
|% 0,87
|
|SASA
|42,58
|780.697.984
|% 1,82
|
|KCHOL
|35,14
|748.873.453
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,96
|670.070.109
|% -1,99
|
|ODAS
|3,56
|501.522.853
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,25
|152.823.256
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,54
|541.801.725
|% 0,22
|
|TSKB
|2,25
|225.794.365
|% 1,81
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5912
|17,6026
|% 0,24
|
|Euro
|17,9763
|17,9893
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,0001
|21,1054
|% 0,03
|
|Frank
|18,0608
|18,1696
|% 0,09
|
|Riyal
|4,6674
|4,6908
|% 0,15
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-2,79
|
|Altın Gr.
|968
|968
|1,51
|
|Cumhuriyet
|6.561
|6.661
|31,00
|
|Tam
|6.587
|6.640
|9,00
|
|Yarım
|3.210
|3.244
|3,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.623
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,84
|18,86
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,08
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,78
|
Seans Raporu
15:48
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