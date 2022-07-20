***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:09
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046790
BIST
14:292.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,36
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
14:2917,5998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0402
|Açılış
|: 17,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
14:2917,9390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0295
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
14:29966,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,09
|Açılış
|: 966,31
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler14:27
|DOBUR
|46,20
|13.218.042
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.795.764
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.336.381
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.654.776
|% 9,96
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,59
|111.930.341
|% -6,75
|
|KONYA
|1.230,10
|64.040.247
|% -6,53
|
|KRSTL
|7,75
|106.629.029
|% -6,29
|
|RTALB
|9,64
|266.477.154
|% -5,12
|
|THYAO
|50,65
|2.221.963.282
|% -0,88
|
|SISE
|21,26
|1.238.725.549
|% 0,38
|
|EREGL
|28,06
|733.570.447
|% 1,30
|
|SASA
|42,88
|662.088.520
|% 2,53
|
|HEKTS
|34,02
|639.138.571
|% 3,22
|
|EKGYO
|2,99
|500.882.884
|% -0,99
|
|ODAS
|3,56
|372.887.367
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,24
|114.307.893
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,56
|420.715.178
|% 0,66
|
|TSKB
|2,28
|180.529.113
|% 3,17
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5883
|17,5905
|% 0,18
|
|Euro
|17,9211
|17,9385
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,0236
|21,1291
|% 0,14
|
|Frank
|18,0621
|18,1709
|% 0,10
|
|Riyal
|4,6671
|4,6905
|% 0,15
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-2,81
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|2,00
|
|Tam
|6.557
|6.611
|-20,00
|
|Yarım
|3.195
|3.230
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.616
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,50
|
Seans Raporu
14:27
daha fazla
-
14:43TATGD
Yüzde 6.19 oranında artışla 16.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 803, 253 adet işlem
-
14:42FRIGO
Yüzde 5.96 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 682, 264 adet işlem
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 29 artarak (% 0.35 ) 2, 678
-
14:41
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ODAS
-
14:41
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EREGL