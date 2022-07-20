***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:14
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046808
BIST
16:102.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 5,45
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:1017,5938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0342
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:1018,0055
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0370
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:10966,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,05
|Açılış
|: 966,75
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:09
|VAKKO
|18,37
|47.219.512
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.013.837
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.293
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|31.057.178
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,55
|132.129.345
|% -8,71
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,59
|124.674.717
|% -6,75
|
|KONYA
|1.232,90
|73.655.897
|% -6,32
|
|CANTE
|53,20
|28.305.859
|% -4,40
|
|THYAO
|50,70
|2.697.897.995
|% -0,78
|
|SISE
|21,20
|1.490.495.270
|% 0,09
|
|EREGL
|27,94
|895.784.234
|% 0,87
|
|SASA
|42,54
|794.213.698
|% 1,72
|
|KCHOL
|35,18
|774.798.535
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,99
|720.162.208
|% -0,99
|
|ODAS
|3,56
|512.107.229
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,25
|153.427.455
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,55
|557.135.347
|% 0,44
|
|TSKB
|2,26
|226.495.404
|% 2,26
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5787
|17,5984
|% 0,22
|
|Euro
|17,9954
|18,0120
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,0274
|21,1328
|% 0,16
|
|Frank
|18,0806
|18,1895
|% 0,20
|
|Riyal
|4,6679
|4,6913
|% 0,16
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-0,97
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.562
|6.661
|31,00
|
|Tam
|6.583
|6.643
|12,00
|
|Yarım
|3.208
|3.246
|5,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.623
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,08
|
|B. Petrol
|105
|105
|-1,89
|