***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:14
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046811
BIST
16:092.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,12
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:0917,5984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0388
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:0918,0120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0435
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:09966,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,52
|Açılış
|: 966,75
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:09
|VAKKO
|18,37
|46.743.361
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.293
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.013.144
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|30.986.251
|% 9,99
|
|KRSTL
|7,55
|130.950.558
|% -8,71
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,58
|124.651.809
|% -7,01
|
|KONYA
|1.232,70
|73.646.033
|% -6,34
|
|CANTE
|53,20
|28.202.072
|% -4,40
|
|THYAO
|50,70
|2.691.237.975
|% -0,78
|
|SISE
|21,20
|1.487.414.311
|% 0,09
|
|EREGL
|27,96
|895.017.536
|% 0,94
|
|SASA
|42,54
|792.879.919
|% 1,72
|
|KCHOL
|35,18
|773.158.409
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,99
|718.359.187
|% -0,99
|
|ODAS
|3,55
|510.427.207
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,25
|153.425.956
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,55
|557.022.377
|% 0,44
|
|TSKB
|2,25
|226.399.254
|% 1,81
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5787
|17,5984
|% 0,22
|
|Euro
|17,9954
|18,0120
|% 0,24
|
|Sterlin
|21,0206
|21,1261
|% 0,13
|
|Frank
|18,0778
|18,1867
|% 0,19
|
|Riyal
|4,6675
|4,6909
|% 0,16
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,85
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,71
|
|Cumhuriyet
|6.561
|6.661
|31,00
|
|Tam
|6.588
|6.644
|13,00
|
|Yarım
|3.210
|3.246
|5,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.624
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,75
|