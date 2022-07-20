***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046817
BIST
16:172.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,88
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:1717,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0331
|Açılış
|: 17,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:1717,9990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0305
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:17967,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,84
|Açılış
|: 967,07
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:17
|VAKKO
|18,37
|48.220.493
|% 10,00
|
|ULUSE
|187,00
|9.869.048
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.013.837
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.355
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,55
|132.960.699
|% -8,71
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,59
|125.133.973
|% -6,75
|
|KONYA
|1.229,70
|74.074.511
|% -6,56
|
|CANTE
|53,25
|28.492.915
|% -4,31
|
|THYAO
|50,65
|2.714.513.737
|% -0,88
|
|SISE
|21,16
|1.499.352.951
|% -0,09
|
|EREGL
|27,94
|904.564.214
|% 0,87
|
|SASA
|42,54
|797.493.669
|% 1,72
|
|KCHOL
|35,14
|778.991.081
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,98
|737.847.487
|% -1,32
|
|ODAS
|3,55
|514.160.193
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,25
|153.794.780
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,54
|561.124.315
|% 0,22
|
|TSKB
|2,26
|226.548.823
|% 2,26
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5744
|17,5927
|% 0,19
|
|Euro
|17,9891
|17,9990
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,0158
|21,1212
|% 0,10
|
|Frank
|18,0736
|18,1825
|% 0,16
|
|Riyal
|4,6648
|4,6882
|% 0,10
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.711
|-1,19
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,52
|
|Cumhuriyet
|6.555
|6.654
|24,00
|
|Tam
|6.575
|6.636
|5,00
|
|Yarım
|3.204
|3.242
|1,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,02
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,76
|
Seans Raporu
16:17
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16:32KLRHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 13.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 902, 453 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, HALKB, THYAO
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16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, TAVHL
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16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 98 artarak (% 0.14 ) 2, 208
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16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, YUNSA, DOBUR, ULUSE, VAKKO, BOSSA, KLRHO, UFUK, ATSYH, POLTK