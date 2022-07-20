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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

20.07.2022 13:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046819


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VAKKO 18,37 48.297.702 % 10,00  
DOBUR 46,20 14.013.837 % 10,00  
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Tam 6.588 6.644 13,00  
Yarım 3.210 3.246 5,00  
Çeyrek 1.610 1.624 3,00  
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