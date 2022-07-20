***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046823
BIST
16:172.507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,88
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:1717,5894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0298
|Açılış
|: 17,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:1717,9987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:17967,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,84
|Açılış
|: 967,07
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:17
|ULUSE
|187,00
|10.108.595
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|48.297.702
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.013.837
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.355
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,56
|133.304.609
|% -8,59
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,59
|125.150.246
|% -6,75
|
|KONYA
|1.229,70
|74.104.026
|% -6,56
|
|CANTE
|53,20
|28.648.946
|% -4,40
|
|THYAO
|50,60
|2.718.343.296
|% -0,98
|
|SISE
|21,18
|1.501.726.053
|% 0,00
|
|EREGL
|27,94
|904.904.885
|% 0,87
|
|SASA
|42,56
|798.709.361
|% 1,77
|
|KCHOL
|35,16
|779.714.183
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,97
|737.990.797
|% -1,66
|
|ODAS
|3,55
|514.579.865
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,24
|153.886.247
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,54
|562.147.810
|% 0,22
|
|TSKB
|2,26
|226.745.484
|% 2,26
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5822
|17,5894
|% 0,17
|
|Euro
|17,9873
|17,9987
|% 0,17
|
|Sterlin
|21,0162
|21,1216
|% 0,11
|
|Frank
|18,0728
|18,1817
|% 0,16
|
|Riyal
|4,6651
|4,6885
|% 0,10
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,85
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,71
|
|Cumhuriyet
|6.561
|6.661
|31,00
|
|Tam
|6.588
|6.644
|13,00
|
|Yarım
|3.210
|3.246
|5,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.624
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,75
|
Seans Raporu
16:17
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16:32KLRHO
Yüzde 9.96 oranında artışla 13.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 902, 453 adet işlem
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16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, HALKB, THYAO
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16:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, TAVHL
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16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 98 artarak (% 0.14 ) 2, 208
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16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, YUNSA, DOBUR, ULUSE, VAKKO, BOSSA, KLRHO, UFUK, ATSYH, POLTK