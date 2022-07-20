***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046833
BIST
13:322.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,79
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
13:3217,5966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0370
|Açılış
|: 17,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
13:3217,9133
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0552
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
13:32968,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,88
|Açılış
|: 968,12
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler13:30
|RHEAG
|1,98
|1.787.786
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|4.056.960
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.230.561
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.533.046
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|24.122.752
|% 9,89
|
|RODRG
|18,45
|1.166.807
|% -10,00
|
|KRSTL
|7,65
|86.251.270
|% -7,50
|
|GLRYH
|3,60
|106.873.424
|% -6,49
|
|KONYA
|1.245,00
|59.071.839
|% -5,40
|
|KZBGY
|77,90
|11.738.248
|% -4,25
|
|THYAO
|51,00
|1.821.261.517
|% -0,20
|
|SISE
|21,34
|1.158.126.281
|% 0,76
|
|EREGL
|28,12
|635.693.112
|% 1,52
|
|SASA
|42,98
|607.584.379
|% 2,77
|
|HEKTS
|34,06
|581.457.273
|% 3,34
|
|EKGYO
|3,01
|414.412.607
|% -0,33
|
|ODAS
|3,54
|308.354.785
|% 2,31
|
|TSKB
|2,29
|170.766.400
|% 3,62
|
|YKBNK
|4,58
|334.968.093
|% 1,10
|
|SKBNK
|1,22
|87.097.410
|% 3,39
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5833
|17,5913
|% 0,18
|
|Euro
|17,9236
|17,9375
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,0571
|21,1627
|% 0,30
|
|Frank
|18,0729
|18,1818
|% 0,16
|
|Riyal
|4,6658
|4,6892
|% 0,12
|
|13:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-0,73
|
|Altın Gr.
|968
|968
|2,18
|
|Cumhuriyet
|6.537
|6.635
|5,00
|
|Tam
|6.568
|6.616
|-15,00
|
|Yarım
|3.200
|3.234
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.617
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,86
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,69
|0,10
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,60
|