***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046838
BIST
13:492.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,81
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
13:4917,5962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0366
|Açılış
|: 17,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
13:4917,9469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0216
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
13:49966,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,69
|Açılış
|: 966,93
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler13:47
|RHEAG
|1,98
|1.788.004
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|4.056.960
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.232.835
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.583.872
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|24.559.964
|% 9,89
|
|RODRG
|18,45
|1.166.807
|% -10,00
|
|KRSTL
|7,68
|92.868.237
|% -7,13
|
|KONYA
|1.233,90
|59.888.763
|% -6,25
|
|GLRYH
|3,62
|107.909.848
|% -5,97
|
|CANTE
|53,35
|23.273.639
|% -4,13
|
|THYAO
|50,70
|2.078.033.891
|% -0,78
|
|SISE
|21,30
|1.190.811.625
|% 0,57
|
|EREGL
|28,10
|677.942.234
|% 1,44
|
|SASA
|42,88
|630.396.059
|% 2,53
|
|KCHOL
|35,16
|607.794.817
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,99
|433.040.585
|% -0,99
|
|ODAS
|3,53
|347.673.852
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,57
|373.086.730
|% 0,88
|
|TSKB
|2,28
|177.007.161
|% 3,17
|
|SKBNK
|1,22
|88.003.716
|% 3,39
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5861
|17,5939
|% 0,20
|
|Euro
|17,9373
|17,9466
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,0020
|21,1073
|% 0,04
|
|Frank
|18,0401
|18,1488
|% -0,02
|
|Riyal
|4,6678
|4,6912
|% 0,16
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-2,46
|
|Altın Gr.
|968
|968
|2,02
|
|Cumhuriyet
|6.537
|6.635
|5,00
|
|Tam
|6.569
|6.620
|-11,00
|
|Yarım
|3.201
|3.236
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.618
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,83
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,57
|