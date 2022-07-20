***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046841
BIST
13:222.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 16,81
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
13:2217,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 17,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
13:2217,9624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0061
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
13:22968,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,06
|Açılış
|: 968,29
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler13:22
|RHEAG
|1,98
|1.786.784
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|4.056.960
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.190.144
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.488.321
|% 9,96
|
|DOBUR
|46,16
|9.050.249
|% 9,90
|
|RODRG
|18,45
|1.166.807
|% -10,00
|
|KRSTL
|7,59
|82.824.943
|% -8,22
|
|GLRYH
|3,60
|106.085.267
|% -6,49
|
|KONYA
|1.241,90
|58.566.098
|% -5,64
|
|CANTE
|53,25
|22.603.297
|% -4,31
|
|THYAO
|50,95
|1.805.286.235
|% -0,29
|
|SISE
|21,36
|1.146.284.912
|% 0,85
|
|EREGL
|28,10
|628.126.053
|% 1,44
|
|SASA
|43,00
|601.641.932
|% 2,82
|
|HEKTS
|34,18
|574.087.973
|% 3,70
|
|EKGYO
|2,99
|395.536.218
|% -0,99
|
|ODAS
|3,55
|298.150.842
|% 2,60
|
|TSKB
|2,28
|170.543.987
|% 3,17
|
|YKBNK
|4,58
|330.655.710
|% 1,10
|
|SKBNK
|1,23
|80.335.940
|% 4,24
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5816
|17,5899
|% 0,17
|
|Euro
|17,9482
|17,9624
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,0629
|21,1685
|% 0,33
|
|Frank
|18,0689
|18,1778
|% 0,14
|
|Riyal
|4,6670
|4,6904
|% 0,15
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|0,50
|
|Altın Gr.
|969
|969
|2,65
|
|Cumhuriyet
|6.544
|6.643
|13,00
|
|Tam
|6.572
|6.621
|-10,00
|
|Yarım
|3.202
|3.237
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.619
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,91
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,34
|