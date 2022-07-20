***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046842
BIST
13:232.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 16,60
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
13:2317,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0293
|Açılış
|: 17,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
13:2317,9538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0147
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9042
13:23968,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,12
|Açılış
|: 968,35
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler13:21
|RHEAG
|1,98
|1.786.784
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|4.056.960
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.190.144
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.491.081
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|24.111.093
|% 9,89
|
|RODRG
|18,45
|1.166.807
|% -10,00
|
|KRSTL
|7,63
|83.537.711
|% -7,74
|
|GLRYH
|3,60
|106.259.768
|% -6,49
|
|KONYA
|1.240,20
|58.733.461
|% -5,77
|
|CANTE
|53,30
|22.642.526
|% -4,22
|
|THYAO
|51,00
|1.812.977.438
|% -0,20
|
|SISE
|21,36
|1.147.640.879
|% 0,85
|
|EREGL
|28,12
|629.019.067
|% 1,52
|
|SASA
|43,00
|602.355.671
|% 2,82
|
|HEKTS
|34,16
|574.609.170
|% 3,64
|
|EKGYO
|3,00
|404.323.142
|% -0,66
|
|ODAS
|3,55
|298.607.306
|% 2,60
|
|TSKB
|2,28
|170.562.099
|% 3,17
|
|YKBNK
|4,57
|331.146.573
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,23
|80.339.329
|% 4,24
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5816
|17,5899
|% 0,17
|
|Euro
|17,9482
|17,9624
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,0663
|21,1720
|% 0,34
|
|Frank
|18,0726
|18,1815
|% 0,16
|
|Riyal
|4,6679
|4,6913
|% 0,16
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-0,43
|
|Altın Gr.
|968
|968
|2,06
|
|Cumhuriyet
|6.537
|6.635
|5,00
|
|Tam
|6.571
|6.620
|-11,00
|
|Yarım
|3.202
|3.236
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.618
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,85
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,61
|