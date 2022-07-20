***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:38
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046845
BIST
13:482.513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,50
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
13:4817,5963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0367
|Açılış
|: 17,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
13:4817,9490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0195
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
13:48966,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,69
|Açılış
|: 966,93
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler13:48
|RHEAG
|1,98
|1.788.004
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|4.056.960
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.255.830
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.584.907
|% 9,96
|
|VANGD
|3,67
|2.856.522
|% 9,88
|
|RODRG
|18,45
|1.166.807
|% -10,00
|
|KRSTL
|7,70
|93.838.705
|% -6,89
|
|KONYA
|1.226,50
|60.290.901
|% -6,81
|
|GLRYH
|3,60
|108.425.589
|% -6,49
|
|KZBGY
|77,80
|12.358.719
|% -4,38
|
|THYAO
|50,70
|2.087.094.756
|% -0,78
|
|SISE
|21,30
|1.196.242.043
|% 0,57
|
|EREGL
|28,08
|683.436.592
|% 1,37
|
|SASA
|42,88
|631.642.308
|% 2,53
|
|KCHOL
|35,12
|611.350.530
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,99
|480.737.011
|% -0,99
|
|ODAS
|3,53
|350.684.065
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,56
|377.134.042
|% 0,66
|
|TSKB
|2,27
|177.182.501
|% 2,71
|
|SKBNK
|1,22
|88.123.377
|% 3,39
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5861
|17,5963
|% 0,21
|
|Euro
|17,9330
|17,9490
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,9950
|21,1003
|% 0,00
|
|Frank
|18,0325
|18,1412
|% -0,06
|
|Riyal
|4,6677
|4,6911
|% 0,16
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-2,86
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,60
|
|Cumhuriyet
|6.534
|6.633
|3,00
|
|Tam
|6.559
|6.610
|-21,00
|
|Yarım
|3.196
|3.231
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.616
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,83
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,57
|