***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:38
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046852
BIST
13:392.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,57
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
13:3917,5974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0378
|Açılış
|: 17,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
13:3917,9362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0323
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
13:39967,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,64
|Açılış
|: 967,88
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler13:39
|RHEAG
|1,98
|1.787.955
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|4.056.960
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.232.588
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.561.957
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|24.353.456
|% 9,89
|
|RODRG
|18,45
|1.166.807
|% -10,00
|
|KRSTL
|7,62
|90.174.820
|% -7,86
|
|GLRYH
|3,61
|107.522.829
|% -6,23
|
|KONYA
|1.244,00
|59.523.161
|% -5,48
|
|KZBGY
|77,95
|11.764.270
|% -4,19
|
|THYAO
|50,75
|1.961.136.580
|% -0,68
|
|SISE
|21,28
|1.181.971.857
|% 0,47
|
|EREGL
|28,04
|662.524.478
|% 1,23
|
|SASA
|42,90
|623.261.414
|% 2,58
|
|KCHOL
|35,14
|596.523.062
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,99
|429.106.423
|% -0,99
|
|ODAS
|3,51
|321.551.614
|% 1,45
|
|TSKB
|2,28
|176.791.546
|% 3,17
|
|YKBNK
|4,56
|353.558.305
|% 0,66
|
|SKBNK
|1,22
|87.511.215
|% 3,39
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5901
|17,5974
|% 0,22
|
|Euro
|17,9295
|17,9362
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,0130
|21,1183
|% 0,09
|
|Frank
|18,0459
|18,1546
|% 0,01
|
|Riyal
|4,6665
|4,6899
|% 0,13
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-0,43
|
|Altın Gr.
|968
|968
|2,06
|
|Cumhuriyet
|6.537
|6.635
|5,00
|
|Tam
|6.571
|6.620
|-11,00
|
|Yarım
|3.202
|3.236
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.618
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,85
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,11
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,61
|