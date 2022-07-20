***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:38
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046854
BIST
13:522.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,80
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
13:5217,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0315
|Açılış
|: 17,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
13:5217,9588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0097
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
13:52965,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 965,61
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler13:50
|RHEAG
|1,98
|1.788.004
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|4.056.960
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.255.830
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.588.329
|% 9,96
|
|VANGD
|3,67
|2.857.256
|% 9,88
|
|RODRG
|18,45
|1.166.807
|% -10,00
|
|KONYA
|1.222,80
|61.121.106
|% -7,09
|
|KRSTL
|7,69
|94.035.950
|% -7,01
|
|GLRYH
|3,61
|108.648.935
|% -6,23
|
|KZBGY
|78,10
|12.447.537
|% -4,01
|
|THYAO
|50,80
|2.101.458.397
|% -0,59
|
|SISE
|21,28
|1.197.901.139
|% 0,47
|
|EREGL
|28,10
|684.907.659
|% 1,44
|
|SASA
|42,88
|634.039.067
|% 2,53
|
|KCHOL
|35,14
|613.206.382
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,99
|482.298.356
|% -0,99
|
|ODAS
|3,53
|350.760.008
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,56
|384.629.297
|% 0,66
|
|TSKB
|2,28
|177.202.103
|% 3,17
|
|SKBNK
|1,22
|88.139.118
|% 3,39
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5861
|17,5963
|% 0,21
|
|Euro
|17,9330
|17,9490
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,9910
|21,0963
|% -0,01
|
|Frank
|18,0422
|18,1509
|% -0,01
|
|Riyal
|4,6676
|4,6910
|% 0,16
|
|13:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,87
|
|Altın Gr.
|968
|968
|1,64
|
|Cumhuriyet
|6.537
|6.635
|5,00
|
|Tam
|6.565
|6.613
|-18,00
|
|Yarım
|3.199
|3.233
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.617
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,81
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,66
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,79
|