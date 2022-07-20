***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:04
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046766
BIST
13:572.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 14,62
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
13:5717,6027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0431
|Açılış
|: 17,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6027
En Düşük
17,4800
13:5717,9705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
13:57966,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,10
|Açılış
|: 966,34
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler13:57
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.788.598
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.288.920
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.595.671
|% 9,96
|
|VANGD
|3,67
|2.859.274
|% 9,88
|
|RODRG
|18,45
|1.166.807
|% -10,00
|
|KRSTL
|7,64
|96.722.148
|% -7,62
|
|GLRYH
|3,60
|109.252.736
|% -6,49
|
|KONYA
|1.235,90
|61.587.689
|% -6,09
|
|KZBGY
|78,00
|12.489.891
|% -4,13
|
|THYAO
|50,80
|2.121.256.347
|% -0,59
|
|SISE
|21,32
|1.203.244.952
|% 0,66
|
|EREGL
|28,10
|688.904.397
|% 1,44
|
|SASA
|42,94
|639.012.454
|% 2,68
|
|KCHOL
|35,14
|618.396.626
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,99
|492.202.417
|% -0,99
|
|ODAS
|3,53
|351.833.075
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,57
|399.954.144
|% 0,88
|
|TSKB
|2,27
|177.290.872
|% 2,71
|
|SKBNK
|1,22
|88.270.080
|% 3,39
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5909
|17,6027
|% 0,25
|
|Euro
|17,9571
|17,9705
|% 0,01
|
|Sterlin
|21,0097
|21,1150
|% 0,07
|
|Frank
|18,0599
|18,1687
|% 0,09
|
|Riyal
|4,6688
|4,6922
|% 0,18
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-2,46
|
|Altın Gr.
|968
|968
|2,02
|
|Cumhuriyet
|6.537
|6.635
|5,00
|
|Tam
|6.569
|6.620
|-11,00
|
|Yarım
|3.201
|3.236
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.618
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,83
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,65
|10,67
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,57
|