***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046861
BIST
13:422.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,90
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
13:4217,5929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0333
|Açılış
|: 17,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
13:4217,9527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0158
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
13:42966,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,60
|Açılış
|: 966,83
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler13:42
|RHEAG
|1,98
|1.787.955
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|4.056.960
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.232.835
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.561.957
|% 9,96
|
|MERKO
|3,89
|24.554.091
|% 9,89
|
|RODRG
|18,45
|1.166.807
|% -10,00
|
|KRSTL
|7,70
|92.309.918
|% -6,89
|
|GLRYH
|3,60
|107.671.153
|% -6,49
|
|KONYA
|1.238,20
|59.785.005
|% -5,92
|
|CANTE
|53,40
|23.220.730
|% -4,04
|
|THYAO
|50,55
|2.040.660.350
|% -1,08
|
|SISE
|21,30
|1.187.432.298
|% 0,57
|
|EREGL
|28,10
|676.974.982
|% 1,44
|
|SASA
|42,84
|628.471.355
|% 2,44
|
|KCHOL
|35,12
|606.250.644
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,99
|431.850.566
|% -0,99
|
|ODAS
|3,52
|339.141.585
|% 1,73
|
|YKBNK
|4,57
|370.603.901
|% 0,88
|
|TSKB
|2,27
|177.004.210
|% 2,71
|
|SKBNK
|1,22
|87.732.287
|% 3,39
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5880
|17,5929
|% 0,19
|
|Euro
|17,9380
|17,9527
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,0074
|21,1128
|% 0,06
|
|Frank
|18,0445
|18,1532
|% 0,00
|
|Riyal
|4,6672
|4,6906
|% 0,15
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-2,86
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,60
|
|Cumhuriyet
|6.534
|6.633
|3,00
|
|Tam
|6.559
|6.610
|-21,00
|
|Yarım
|3.196
|3.231
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.616
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,83
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,57
|