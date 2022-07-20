***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046863
BIST
15:122.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,24
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:1217,5998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0402
|Açılış
|: 17,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6025
En Düşük
17,4800
15:1217,9390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0295
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:12966,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,03
|Açılış
|: 966,28
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:11
|DOBUR
|46,20
|13.891.361
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.821.692
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|46.341.337
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.799.980
|% 9,96
|
|KONYA
|1.221,80
|66.957.443
|% -7,17
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KRSTL
|7,75
|113.628.260
|% -6,29
|
|GLRYH
|3,62
|118.774.645
|% -5,97
|
|KZBGY
|77,80
|13.580.658
|% -4,38
|
|THYAO
|50,45
|2.493.552.224
|% -1,27
|
|SISE
|21,14
|1.395.965.440
|% -0,19
|
|EREGL
|27,96
|830.779.631
|% 0,94
|
|SASA
|42,62
|739.526.332
|% 1,91
|
|KCHOL
|35,14
|703.409.309
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,96
|625.933.519
|% -1,99
|
|ODAS
|3,54
|447.405.918
|% 2,31
|
|SKBNK
|1,25
|151.680.790
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,53
|480.792.684
|% 0,00
|
|TSKB
|2,25
|207.190.105
|% 1,81
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5953
|17,6057
|% 0,26
|
|Euro
|17,9246
|17,9344
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,9963
|21,1016
|% 0,01
|
|Frank
|18,0579
|18,1667
|% 0,08
|
|Riyal
|4,6670
|4,6904
|% 0,15
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,76
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|6.541
|6.640
|10,00
|
|Tam
|6.568
|6.617
|-14,00
|
|Yarım
|3.200
|3.233
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.617
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,81
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,03
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,54
|