***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:09
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046785
BIST
14:482.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,95
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
14:4817,5994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0398
|Açılış
|: 17,7280
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
14:4817,9475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0210
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
14:48965,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,67
|Açılış
|: 965,65
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler14:48
|DOBUR
|46,20
|13.732.525
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.799.656
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.382.288
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.746.174
|% 9,96
|
|GLRYH
|3,56
|113.172.176
|% -7,53
|
|KONYA
|1.221,30
|66.325.908
|% -7,20
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KRSTL
|7,76
|110.053.479
|% -6,17
|
|RTALB
|9,64
|287.080.518
|% -5,12
|
|THYAO
|50,45
|2.384.295.567
|% -1,27
|
|SISE
|21,10
|1.341.459.695
|% -0,38
|
|EREGL
|27,94
|771.929.040
|% 0,87
|
|SASA
|42,48
|706.891.148
|% 1,58
|
|KCHOL
|35,10
|666.959.873
|% 0,80
|
|EKGYO
|2,96
|598.397.310
|% -1,99
|
|ODAS
|3,53
|419.037.128
|% 2,02
|
|SKBNK
|1,25
|142.598.978
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,54
|457.216.940
|% 0,22
|
|TSKB
|2,25
|200.210.851
|% 1,81
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5915
|17,5994
|% 0,23
|
|Euro
|17,9362
|17,9475
|% -0,12
|
|Sterlin
|21,0103
|21,1156
|% 0,08
|
|Frank
|18,0544
|18,1632
|% 0,06
|
|Riyal
|4,6670
|4,6904
|% 0,15
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-4,39
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|6.539
|6.638
|8,00
|
|Tam
|6.569
|6.619
|-12,00
|
|Yarım
|3.201
|3.234
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.617
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,03
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,63
|
Seans Raporu
14:48
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