***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:09
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046788
BIST
16:232.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 7,21
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:2317,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 17,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:2318,0200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0515
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:23967,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,27
|Açılış
|: 967,51
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:23
|ULUSE
|187,00
|10.404.429
|% 10,00
|
|VAKKO
|18,37
|48.411.357
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|14.016.471
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.355
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|KRSTL
|7,57
|134.211.432
|% -8,46
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.227,40
|74.255.162
|% -6,74
|
|GLRYH
|3,60
|125.433.724
|% -6,49
|
|EDIP
|3,29
|15.154.651
|% -4,36
|
|THYAO
|50,65
|2.728.290.657
|% -0,88
|
|SISE
|21,20
|1.504.781.111
|% 0,09
|
|EREGL
|27,96
|909.605.428
|% 0,94
|
|SASA
|42,64
|802.789.356
|% 1,96
|
|KCHOL
|35,16
|781.819.705
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,98
|738.160.170
|% -1,32
|
|ODAS
|3,54
|519.101.252
|% 2,31
|
|SKBNK
|1,24
|154.184.400
|% 5,08
|
|YKBNK
|4,54
|565.630.608
|% 0,22
|
|TSKB
|2,25
|228.031.443
|% 1,81
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5799
|17,5899
|% 0,17
|
|Euro
|18,0005
|18,0200
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,0343
|21,1397
|% 0,19
|
|Frank
|18,0749
|18,1838
|% 0,17
|
|Riyal
|4,6655
|4,6889
|% 0,11
|
|16:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-1,85
|
|Altın Gr.
|967
|967
|0,71
|
|Cumhuriyet
|6.561
|6.661
|31,00
|
|Tam
|6.588
|6.644
|13,00
|
|Yarım
|3.210
|3.246
|5,00
|
|Çeyrek
|1.610
|1.624
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,07
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,75
|