***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:12
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046801
BIST
15:282.503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,81
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:2817,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0331
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6025
En Düşük
17,4800
15:2817,9401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0284
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:28968,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,18
|Açılış
|: 968,42
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:28
|DOBUR
|46,20
|13.911.966
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.825.846
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|29.937.278
|% 9,99
|
|BOSSA
|11,78
|46.756.347
|% 9,98
|
|KRSTL
|7,57
|117.689.420
|% -8,46
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,59
|121.375.856
|% -6,75
|
|KONYA
|1.228,40
|70.121.393
|% -6,66
|
|KZBGY
|77,75
|13.734.302
|% -4,44
|
|THYAO
|50,55
|2.548.296.438
|% -1,08
|
|SISE
|21,12
|1.431.331.264
|% -0,28
|
|EREGL
|27,94
|858.378.942
|% 0,87
|
|SASA
|42,56
|754.859.140
|% 1,77
|
|KCHOL
|35,14
|735.051.771
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,97
|661.379.444
|% -1,66
|
|ODAS
|3,55
|469.942.122
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,25
|151.957.154
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,54
|498.007.053
|% 0,22
|
|TSKB
|2,25
|213.220.167
|% 1,81
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5821
|17,5927
|% 0,19
|
|Euro
|17,9240
|17,9401
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,9870
|21,0923
|% -0,03
|
|Frank
|18,0602
|18,1690
|% 0,09
|
|Riyal
|4,6690
|4,6924
|% 0,19
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|0,54
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,25
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|9,00
|
|Tam
|6.582
|6.637
|6,00
|
|Yarım
|3.207
|3.243
|2,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,89
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,66
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,65
|