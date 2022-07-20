***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:14
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046804
BIST
15:292.505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,90
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:2917,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0328
|Açılış
|: 17,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6025
En Düşük
17,4800
15:2917,9441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0244
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:29968,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,63
|Açılış
|: 968,86
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:27
|RHEAG
|1,98
|1.826.293
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|13.911.966
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|29.945.491
|% 9,99
|
|BOSSA
|11,78
|46.762.908
|% 9,98
|
|KRSTL
|7,59
|118.123.848
|% -8,22
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KONYA
|1.227,40
|70.213.496
|% -6,74
|
|GLRYH
|3,60
|121.522.135
|% -6,49
|
|KZBGY
|77,75
|13.734.302
|% -4,44
|
|THYAO
|50,50
|2.557.618.218
|% -1,17
|
|SISE
|21,14
|1.434.288.028
|% -0,19
|
|EREGL
|27,94
|860.355.460
|% 0,87
|
|SASA
|42,58
|756.259.340
|% 1,82
|
|KCHOL
|35,14
|735.876.179
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,97
|661.954.426
|% -1,66
|
|ODAS
|3,55
|470.110.975
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,25
|152.086.522
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,53
|501.744.509
|% 0,00
|
|TSKB
|2,25
|215.574.225
|% 1,81
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5837
|17,5963
|% 0,21
|
|Euro
|17,9270
|17,9365
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,9854
|21,0907
|% -0,04
|
|Frank
|18,0567
|18,1655
|% 0,07
|
|Riyal
|4,6678
|4,6913
|% 0,16
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|0,53
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|9,00
|
|Tam
|6.581
|6.635
|4,00
|
|Yarım
|3.207
|3.242
|1,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.621
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,90
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,80
|