***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:14
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046812
BIST
14:072.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 10,29
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.505
14:0717,5982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0386
|Açılış
|: 17,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6011
En Düşük
17,4800
14:0717,9768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
14:07966,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,15
|Açılış
|: 966,08
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler14:05
|DOBUR
|46,20
|12.966.345
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.795.627
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|44.322.834
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.644.454
|% 9,96
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KRSTL
|7,69
|98.445.464
|% -7,01
|
|GLRYH
|3,58
|110.414.598
|% -7,01
|
|KONYA
|1.231,70
|62.624.980
|% -6,41
|
|RTALB
|9,73
|253.223.449
|% -4,23
|
|THYAO
|50,65
|2.162.992.385
|% -0,88
|
|SISE
|21,28
|1.216.896.169
|% 0,47
|
|EREGL
|28,06
|716.183.347
|% 1,30
|
|SASA
|42,84
|648.021.718
|% 2,44
|
|KCHOL
|35,14
|630.714.424
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,99
|492.866.622
|% -0,99
|
|ODAS
|3,53
|355.189.742
|% 2,02
|
|YKBNK
|4,56
|410.171.171
|% 0,66
|
|TSKB
|2,27
|178.733.896
|% 2,71
|
|SKBNK
|1,22
|88.533.599
|% 3,39
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5885
|17,5978
|% 0,22
|
|Euro
|17,9717
|17,9824
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,0242
|21,1297
|% 0,14
|
|Frank
|18,0590
|18,1678
|% 0,08
|
|Riyal
|4,6672
|4,6906
|% 0,15
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-2,81
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|2,00
|
|Tam
|6.557
|6.611
|-20,00
|
|Yarım
|3.195
|3.230
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.602
|1.616
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,82
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,50
|