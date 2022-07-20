***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046824
BIST
16:012.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 5,72
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
16:0117,5889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0293
|Açılış
|: 17,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6073
En Düşük
17,4800
16:0117,9946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0261
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
16:01967,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,23
|Açılış
|: 967,46
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler16:01
|DOBUR
|46,20
|13.992.816
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.826.293
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|30.898.152
|% 9,99
|
|BOSSA
|11,78
|46.938.536
|% 9,98
|
|KRSTL
|7,55
|129.913.336
|% -8,71
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,58
|124.117.598
|% -7,01
|
|KONYA
|1.234,50
|73.563.428
|% -6,20
|
|RTALB
|9,73
|328.064.749
|% -4,23
|
|THYAO
|50,70
|2.673.443.381
|% -0,78
|
|SISE
|21,18
|1.485.180.493
|% 0,00
|
|EREGL
|27,98
|894.276.329
|% 1,01
|
|SASA
|42,56
|789.306.310
|% 1,77
|
|KCHOL
|35,16
|770.733.643
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,98
|691.285.411
|% -1,32
|
|ODAS
|3,56
|504.757.589
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,25
|153.349.620
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,56
|552.349.027
|% 0,66
|
|TSKB
|2,25
|226.361.058
|% 1,81
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5799
|17,5889
|% 0,17
|
|Euro
|17,9793
|17,9946
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,0413
|21,1468
|% 0,23
|
|Frank
|18,0757
|18,1846
|% 0,18
|
|Riyal
|4,6693
|4,6928
|% 0,20
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|-2,12
|
|Altın Gr.
|967
|967
|1,15
|
|Cumhuriyet
|6.560
|6.664
|34,00
|
|Tam
|6.584
|6.637
|6,00
|
|Yarım
|3.208
|3.243
|2,00
|
|Çeyrek
|1.609
|1.622
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,82
|18,87
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,66
|0,07
|
|B. Petrol
|105
|105
|-2,03
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PGSUS, THYAO
-
16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 88 artarak (% 0.22 ) 2, 210
-
16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, UFUK, VANGD, ATSYH, KLRHO, YUNSA, RHEAG, POLTK, BOSSA
-
16:16
GLBMD, BMSCH, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:16
GWIND, KZBGY, RTALB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında