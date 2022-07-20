***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:31
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046834
BIST
15:022.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,48
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:0217,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0419
|Açılış
|: 17,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6015
En Düşük
17,4800
15:0217,9556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0129
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:02966,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 966,15
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:00
|DOBUR
|46,20
|13.838.185
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.819.678
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|46.177.419
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.755.116
|% 9,96
|
|KONYA
|1.220,90
|66.621.448
|% -7,23
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KRSTL
|7,70
|112.173.191
|% -6,89
|
|GLRYH
|3,62
|115.160.611
|% -5,97
|
|CANTE
|53,35
|25.886.403
|% -4,13
|
|THYAO
|50,55
|2.437.212.332
|% -1,08
|
|SISE
|21,16
|1.376.889.810
|% -0,09
|
|EREGL
|28,00
|788.976.463
|% 1,08
|
|SASA
|42,64
|723.069.424
|% 1,96
|
|HEKTS
|33,78
|683.281.522
|% 2,49
|
|EKGYO
|2,97
|605.958.560
|% -1,66
|
|ODAS
|3,54
|432.949.999
|% 2,31
|
|SKBNK
|1,25
|145.387.095
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,54
|469.342.882
|% 0,22
|
|TSKB
|2,25
|203.792.950
|% 1,81
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5926
|17,5952
|% 0,20
|
|Euro
|17,9490
|17,9550
|% -0,08
|
|Sterlin
|20,9972
|21,1025
|% 0,02
|
|Frank
|18,0527
|18,1615
|% 0,05
|
|Riyal
|4,6664
|4,6898
|% 0,13
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,46
|
|Altın Gr.
|965
|966
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.541
|6.640
|10,00
|
|Tam
|6.568
|6.616
|-15,00
|
|Yarım
|3.200
|3.233
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.617
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,77
|18,80
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,59
|10,61
|0,02
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,73
|
Seans Raporu
15:00
daha fazla
-
15:12KERVT
Yüzde 5.69 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 327, 217 adet işlem
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15:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 2 artarak (% 0.08 ) 2, 671
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15:11XU100
Endeks 2, 507 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 2 üstünde . İşlem hacmi 18, 368.00 milyon TL de
-
15:11ESCAR
Yüzde 5.85 oranında artışla 51.55 lira fiyatla işlem gören hissede 904, 207 adet işlem
-
15:10BMSCH
Yüzde 4.39 oranında artışla 10.22 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 163, 079 adet işlem