***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:34
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046843
BIST
15:022.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,48
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:0217,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0419
|Açılış
|: 17,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6015
En Düşük
17,4800
15:0217,9556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0129
|Açılış
|: 18,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:02966,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,09
|Açılış
|: 966,15
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:02
|RHEAG
|1,98
|1.821.658
|% 10,00
|
|DOBUR
|46,20
|13.884.477
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|46.331.312
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.756.910
|% 9,96
|
|KONYA
|1.220,90
|66.621.448
|% -7,23
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KRSTL
|7,75
|112.743.290
|% -6,29
|
|GLRYH
|3,63
|116.934.318
|% -5,71
|
|CANTE
|53,35
|25.896.378
|% -4,13
|
|THYAO
|50,50
|2.455.698.390
|% -1,17
|
|SISE
|21,12
|1.382.388.192
|% -0,28
|
|EREGL
|28,00
|805.288.355
|% 1,08
|
|SASA
|42,58
|728.902.947
|% 1,82
|
|HEKTS
|33,80
|688.614.191
|% 2,55
|
|EKGYO
|2,96
|606.457.410
|% -1,99
|
|ODAS
|3,55
|442.887.706
|% 2,60
|
|SKBNK
|1,25
|146.241.330
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,53
|471.688.886
|% 0,00
|
|TSKB
|2,25
|204.340.807
|% 1,81
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5881
|17,6015
|% 0,24
|
|Euro
|17,9457
|17,9556
|% -0,07
|
|Sterlin
|21,0033
|21,1086
|% 0,04
|
|Frank
|18,0658
|18,1747
|% 0,12
|
|Riyal
|4,6676
|4,6911
|% 0,16
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,76
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|6.541
|6.640
|10,00
|
|Tam
|6.568
|6.617
|-14,00
|
|Yarım
|3.200
|3.233
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.617
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,81
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,03
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,54
|
Seans Raporu
15:02
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15:16XU050
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