***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
20.07.2022 13:38
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 1.3. ve 1.6. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046849
BIST
15:192.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,72
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:1917,6036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0440
|Açılış
|: 17,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6036
En Düşük
17,4800
15:1917,9557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0128
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:19966,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,45
|Açılış
|: 966,68
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:17
|DOBUR
|46,20
|13.896.951
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.825.846
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|POLTK
|746,60
|27.739.288
|% 9,99
|
|BOSSA
|11,78
|46.353.612
|% 9,98
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KRSTL
|7,70
|114.742.394
|% -6,89
|
|GLRYH
|3,60
|120.933.492
|% -6,49
|
|KONYA
|1.237,60
|69.463.805
|% -5,96
|
|KZBGY
|77,80
|13.634.262
|% -4,38
|
|THYAO
|50,60
|2.527.014.418
|% -0,98
|
|SISE
|21,18
|1.418.327.624
|% 0,00
|
|EREGL
|27,98
|848.135.130
|% 1,01
|
|SASA
|42,66
|748.251.658
|% 2,01
|
|KCHOL
|35,22
|723.222.800
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,97
|627.086.148
|% -1,66
|
|ODAS
|3,56
|464.225.502
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,25
|151.858.816
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,55
|494.683.421
|% 0,44
|
|TSKB
|2,26
|211.664.424
|% 2,26
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5919
|17,6028
|% 0,25
|
|Euro
|17,9390
|17,9520
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,9990
|21,1043
|% 0,02
|
|Frank
|18,0612
|18,1700
|% 0,09
|
|Riyal
|4,6674
|4,6908
|% 0,15
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|0,53
|
|Altın Gr.
|966
|966
|0,24
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|9,00
|
|Tam
|6.581
|6.635
|4,00
|
|Yarım
|3.207
|3.242
|1,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.621
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,90
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,65
|0,06
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,80
|
Seans Raporu
15:17
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