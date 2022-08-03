***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.08.2022 15:04
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni-giriş, kısaltmalar bölümleri, 1.1., 2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 4.2, 8.2. maddeler değişitirilip 5.6. madde eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051454
BIST
15:382.674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 25,92
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
15:3817,9704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
15:3818,3089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0595
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
15:381.022,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,65
|Açılış
|: 1.022,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.023,51
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler15:38
|YEOTK
|21,92
|128.168.658
|% 10,01
|
|BEYAZ
|11,88
|53.135.942
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|211.023.321
|% 9,98
|
|COSMO
|16,55
|992.720
|% 9,97
|
|TURGG
|242,20
|23.725.863
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|295.701.196
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.107.375
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|51,85
|105.109.517
|% -9,75
|
|THYAO
|54,10
|5.182.704.765
|% 3,34
|
|SISE
|23,32
|2.357.095.019
|% 2,01
|
|SASA
|48,82
|1.053.435.990
|% 1,16
|
|YKBNK
|4,90
|857.750.060
|% 1,87
|
|ASELS
|23,12
|779.781.529
|% 1,76
|
|TSKB
|2,79
|713.728.604
|% 6,90
|
|YKBNK
|4,90
|857.750.060
|% 1,87
|
|ODAS
|4,15
|711.462.222
|% 3,75
|
|EKGYO
|3,09
|432.465.579
|% 0,32
|
|AKFGY
|2,77
|356.942.472
|% 9,06
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9642
|17,9704
|% 0,14
|
|Euro
|18,2948
|18,3089
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,8080
|21,9173
|% 0,28
|
|Frank
|18,6380
|18,7503
|% -0,12
|
|Riyal
|4,7646
|4,7885
|% 0,11
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|11,09
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|6,51
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-31,00
|
|Tam
|6.845
|6.897
|41,00
|
|Yarım
|3.335
|3.372
|20,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.685
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|20,12
|20,15
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,11
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,47
|