***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.08.2022 15:04
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni-giriş, kısaltmalar bölümleri, 1.1., 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 3.3, 4.2, 5.5, 5.6, 7.1.3 ve 8.2. maddeler değişitirilip 2.9 madde çıkarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051456
BIST
16:322.671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 23,47
|Açılış
|: 2.665
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.681
En Düşük
2.665
16:3217,9632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0178
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9730
|
17,9807
En Düşük
17,9198
16:3218,2728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3420
En Düşük
18,2181
16:321.021,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,70
|Açılış
|: 1.021,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,74
|
1.024,22
En Düşük
1.012,51
BIST En Aktif Hisseler16:32
|YEOTK
|21,92
|128.276.811
|% 10,01
|
|GLBMD
|9,35
|16.739.122
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,88
|53.225.731
|% 10,00
|
|EMNIS
|34,12
|808.090
|% 9,99
|
|ASUZU
|352,50
|218.192.588
|% 9,98
|
|TURGG
|242,20
|24.498.239
|% -10,00
|
|ISGYO
|18,56
|297.598.863
|% -9,99
|
|YAYLA
|4,57
|9.367.499
|% -9,86
|
|BRKO
|2,12
|2.935.572
|% -9,79
|
|KZBGY
|52,45
|121.426.979
|% -8,70
|
|THYAO
|54,00
|5.384.777.995
|% 3,15
|
|SISE
|23,26
|2.441.180.749
|% 1,75
|
|SASA
|48,84
|1.120.117.319
|% 1,20
|
|YKBNK
|4,90
|975.718.106
|% 1,87
|
|TSKB
|2,74
|849.206.885
|% 4,98
|
|TSKB
|2,74
|849.206.885
|% 4,98
|
|YKBNK
|4,90
|975.718.106
|% 1,87
|
|ODAS
|4,13
|783.751.899
|% 3,25
|
|AKFGY
|2,79
|411.508.319
|% 9,84
|
|EKGYO
|3,09
|444.726.184
|% 0,32
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9481
|17,9632
|% 0,10
|
|Euro
|18,2570
|18,2728
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,7700
|21,8792
|% 0,10
|
|Frank
|18,6187
|18,7308
|% -0,22
|
|Riyal
|4,7642
|4,7881
|% 0,10
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,47
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|6,36
|
|Cumhuriyet
|6.819
|6.922
|-19,00
|
|Tam
|6.845
|6.897
|41,00
|
|Yarım
|3.335
|3.372
|20,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.685
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,02
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,04
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,09
|
Seans Raporu
16:32
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16:47KLMSN
Yüzde 9.47 oranında artışla 12.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 695, 562 adet işlem
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16:46ULUUN
Yüzde 8.74 oranında artışla 22.40 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 270, 905 adet işlem
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16:45CEOEM
Yüzde 7.46 oranında artışla 10.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 352, 735 adet işlem
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16:44AKYHO
Yüzde 4.22 oranında artışla 1.73 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 924, 463 adet işlem
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16:43AGHOL
Yüzde 5.43 oranında artışla 78.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 400, 085 adet işlem