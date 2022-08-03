***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarizahname tadil metni-giriş, kısaltmalar bölümleri, 1.1., 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.10, 3.1, 3.3, 4.2, 5.5, 5.6, 7.1.3 ve 8.2. maddeler değişitirilip 2.9 madde çıkarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051455BIST