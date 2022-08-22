***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
22.08.2022 16:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - izahnamenin giriş, kısaltmalar bölümü ile 1.1., 2.3, 2.6, 2.10, 3.1, 3.3, 4.2, 5.5, 5.6, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5 ve 8.2. maddeleri değiştirilmiş ve izahnameden 2.9. madde çıkarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057557
BIST
17:573.066
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 45,63
|Açılış
|: 3.018
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|Önceki Kapanış
|: 3.020
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3.083
En Düşük
3.011
17:5718,1119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
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18,1473
En Düşük
18,0434
17:5718,0471
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
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|Açılış
|: 18,1800
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|Önceki Kapanış
|: 18,2850
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18,2246
En Düşük
18,0291
17:571.011,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -4,87
|Açılış
|: 1.011,39
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|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler17:55
|CMBTN
|323,40
|71.413.410
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,32
|70.353.150
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|608.344
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.062.058
|% 9,99
|
|BERA
|18,77
|370.680.011
|% 9,96
|
|YBTAS
|25.400,00
|750.202
|% -9,29
|
|AZTEK
|13,29
|522.121.109
|% -8,28
|
|GZNMI
|38,38
|340.387.746
|% -7,03
|
|GLRYH
|3,82
|59.335.502
|% -6,83
|
|SANFM
|19,95
|26.422.505
|% -5,81
|
|PETKM
|12,04
|6.551.996.168
|% 3,79
|
|THYAO
|67,60
|4.804.421.079
|% -1,31
|
|AKBNK
|10,75
|3.268.043.047
|% 1,42
|
|SASA
|52,95
|2.934.783.332
|% -0,09
|
|EKGYO
|3,86
|2.924.356.600
|% 5,46
|
|EKGYO
|3,86
|2.924.356.600
|% 5,46
|
|PETKM
|12,04
|6.551.996.168
|% 3,79
|
|YKBNK
|5,80
|2.799.294.964
|% 2,29
|
|AKBNK
|10,75
|3.268.043.047
|% 1,42
|
|DOHOL
|4,97
|1.300.437.172
|% 0,20
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1028
|18,1057
|% 0,11
|
|Euro
|18,0271
|18,0450
|% -0,61
|
|Sterlin
|21,2564
|21,3630
|% -0,35
|
|Frank
|18,7263
|18,8392
|% -0,27
|
|Riyal
|4,8065
|4,8306
|% 0,11
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-9,82
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-4,05
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.826
|6.884
|-53,00
|
|Yarım
|3.326
|3.365
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.682
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,03
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,09
|0,01
|
|B. Petrol
|93,14
|93,14
|-3,58
|
Seans Raporu
17:55
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17:59XU100
Endeks 3, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 63, 684.00 milyon TL de
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17:59ULAS
Yüzde 9.24 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 085 adet işlem
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17:58PRDGS
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 513, 524 adet işlem
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17:57TSKB
Yüzde 7.64 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 986, 058 adet işlem
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17:56MAKIM
Yüzde 5.25 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 192, 988 adet işlem