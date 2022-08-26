***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.08.2022 10:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahname tadil metni - 6. ve 12.2 maddeler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058493
BIST
11:213.139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 2,57
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.134
11:2118,1863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0230
|Açılış
|: 18,2030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
11:2118,1563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
11:211.024,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,01
|Açılış
|: 1.024,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler11:21
|VAKBN
|6,05
|198.013.699
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|540.921
|% 10,00
|
|UTPYA
|19,19
|1.656.941
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|9.881.260
|% 9,96
|
|QNBFL
|95,00
|399.475
|% 9,89
|
|SILVR
|28,36
|3.974.506
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,62
|6.930.747
|% -9,93
|
|MTRKS
|74,85
|30.094.681
|% -6,85
|
|SAYAS
|17,94
|17.613.979
|% -6,07
|
|BJKAS
|6,88
|177.191.855
|% -6,01
|
|ISCTR
|8,03
|2.906.537.292
|% 2,42
|
|AKBNK
|12,20
|2.643.816.865
|% 1,84
|
|YKBNK
|6,72
|2.473.657.007
|% 2,44
|
|ASELS
|27,68
|2.093.626.191
|% 5,65
|
|GARAN
|27,06
|1.853.977.475
|% 5,05
|
|YKBNK
|6,72
|2.473.657.007
|% 2,44
|
|ISCTR
|8,03
|2.906.537.292
|% 2,42
|
|EKGYO
|3,94
|1.343.048.090
|% 2,60
|
|AKBNK
|12,20
|2.643.816.865
|% 1,84
|
|HALKB
|7,13
|987.590.505
|% 9,86
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1750
|18,1863
|% 0,13
|
|Euro
|18,1431
|18,1563
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,3529
|21,4600
|% -0,39
|
|Frank
|18,7613
|18,8743
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8267
|4,8509
|% 0,11
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|-8,07
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-3,05
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.847
|6.900
|-31,00
|
|Yarım
|3.336
|3.373
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.686
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,00
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,87
|
Seans Raporu
11:21
daha fazla
-
11:36DOGUB
Yüzde 5.03 oranında artışla 7.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 113, 900 adet işlem
-
11:35ZPLIB
Yüzde 4.98 oranında artışla 34.80 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 395 adet işlem
-
11:34ESEN
Yüzde 5.22 oranında artışla 37.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 907, 940 adet işlem
-
11:33XU100
Endeks 3, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 27, 748.00 milyon TL de
-
11:33HEDEF
Yüzde 7.81 oranında artışla 9.52 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 756, 748 adet işlem