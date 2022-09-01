***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
01.09.2022 15:11
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - giriş, kısaltmalar,1.1., 2.3., 5.2., 6.1., 6.3., 6.4., 6.6., 7.1.1. ve 7.1.5. maddeler
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059297
BIST
14:583.164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -6,79
|Açılış
|: 3.168
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|Önceki Kapanış
|: 3.171
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3.183
En Düşük
3.125
14:5818,2624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0345
|Açılış
|: 18,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
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18,3311
En Düşük
18,0993
14:5818,2300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
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18,2800
En Düşük
18,2200
14:58995,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,95
|Açılış
|: 995,83
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|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler14:58
|CLEBI
|397,10
|107.254.891
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|138.407.068
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.539.064
|% 9,99
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|ARSAN
|5,55
|85.283.839
|% 9,90
|
|MTRKS
|52,80
|2.203.186
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,90
|57.952.705
|% -7,64
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|ETYAT
|5,38
|2.273.959
|% -6,27
|
|PAMEL
|117,40
|16.470.304
|% -6,08
|
|HALKB
|9,06
|4.260.216.184
|% 5,10
|
|THYAO
|71,50
|4.259.236.060
|% -2,19
|
|PETKM
|14,40
|3.929.252.197
|% -0,14
|
|GARAN
|23,24
|3.854.271.699
|% 1,04
|
|YKBNK
|7,46
|3.617.107.975
|% 5,97
|
|EKGYO
|4,04
|2.154.899.417
|% 0,75
|
|YKBNK
|7,46
|3.617.107.975
|% 5,97
|
|HALKB
|9,06
|4.260.216.184
|% 5,10
|
|ISCTR
|8,19
|3.031.100.564
|% 3,41
|
|VAKBN
|7,84
|2.477.235.076
|% 7,25
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2455
|18,2624
|% -0,19
|
|Euro
|18,2200
|18,2300
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,9956
|21,1009
|% -0,40
|
|Frank
|18,5205
|18,6321
|% -0,05
|
|Riyal
|4,8254
|4,8496
|% 0,02
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.702
|1.702
|-9,29
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|6.673
|6.774
|-35,00
|
|Tam
|6.705
|6.761
|-13,00
|
|Yarım
|3.267
|3.305
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.652
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,75
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,13
|
|B. Petrol
|94,23
|94,23
|-1,41
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