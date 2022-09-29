***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
29.09.2022 11:03
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni - 7.1.3. madde
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065850
BIST
14:033.203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 4,59
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.161
14:0318,5433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,5730
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
14:0318,0918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0720
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1093
En Düşük
17,8996
14:03983,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -4,41
|Açılış
|: 983,25
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler14:03
|UFUK
|55,55
|1.518.050
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|1.864.941
|% 9,83
|
|PRKME
|13,10
|60.700.289
|% 9,17
|
|KGYO
|18,98
|43.607.826
|% 8,46
|
|ISGYO
|6,65
|13.598.632
|% -9,89
|
|ULUFA
|4,68
|5.260.507
|% -9,83
|
|ZOREN
|3,16
|500.217.532
|% -8,41
|
|KMPUR
|53,30
|170.829.393
|% -8,18
|
|CMENT
|54,70
|100.680
|% -7,29
|
|THYAO
|70,10
|1.942.789.165
|% 1,67
|
|HEKTS
|57,30
|1.412.781.652
|% -3,70
|
|ASELS
|29,66
|1.302.607.364
|% 3,20
|
|SASA
|65,95
|1.050.850.618
|% -2,44
|
|YKBNK
|7,15
|1.004.756.276
|% 1,27
|
|SKBNK
|1,91
|423.565.627
|% 2,69
|
|EKGYO
|3,93
|729.545.488
|% 1,55
|
|TSKB
|2,43
|379.900.270
|% 3,85
|
|ZOREN
|3,16
|500.217.532
|% -8,41
|
|YKBNK
|7,15
|1.004.756.276
|% 1,27
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5353
|18,5492
|% 0,17
|
|Euro
|18,0763
|18,0954
|% 0,42
|
|Sterlin
|20,0094
|20,1098
|% -0,38
|
|Frank
|18,8539
|18,9675
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9177
|4,9424
|% 0,42
|
|14:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-11,21
|
|Altın Gr.
|983
|984
|-3,85
|
|Cumhuriyet
|6.574
|6.674
|-58,00
|
|Tam
|6.617
|6.677
|-104,00
|
|Yarım
|3.219
|3.264
|-51,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.632
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|18,65
|18,68
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,16
|-0,09
|
|B. Petrol
|88,44
|88,44
|0,39
|
Seans Raporu
14:03
daha fazla
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14:18GLBMD
Yüzde 4.80 oranında artışla 12.00 lira fiyatla işlem gören hissede 350, 290 adet işlem
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14:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 14 artarak (% 0.55 ) 3, 508
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14:17
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, EKGYO, TSKB
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14:17XU100
Endeks 3, 205 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 24, 475.00 milyon TL de
-
14:17AYEN
Yüzde 4.56 oranında artışla 25.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 627, 641 adet işlem