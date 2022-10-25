***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.10.2022 17:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni - 7.1.2. madde değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074065
BIST
17:593.970
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -7,11
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:5918,5991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0162
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:5918,5503
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2186
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5638
En Düşük
18,2850
17:59989,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 3,42
|Açılış
|: 989,75
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ULAS
|7,70
|10.137.809
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|44.068.838
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.084.962
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.738.745
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|285.616.389
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.085.150
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.014.495
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.564.587
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|646.063
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|101.936.513
|% -9,95
|
|THYAO
|100,10
|6.043.521.143
|% 0,60
|
|SISE
|33,70
|4.271.576.076
|% 3,82
|
|AKBNK
|15,45
|3.411.648.404
|% -0,06
|
|SASA
|104,10
|3.092.925.968
|% 4,10
|
|ISCTR
|9,83
|2.884.113.773
|% 1,76
|
|SKBNK
|2,15
|1.265.127.694
|% 8,59
|
|TSKB
|3,17
|1.798.800.318
|% 9,31
|
|EKGYO
|4,51
|2.422.936.911
|% -2,59
|
|YKBNK
|9,48
|2.811.339.491
|% 1,17
|
|ISCTR
|9,83
|2.884.113.773
|% 1,76
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5850
|18,5991
|% 0,09
|
|Euro
|18,5425
|18,5503
|% 1,19
|
|Sterlin
|21,2476
|21,3541
|% 1,59
|
|Frank
|18,5918
|18,7038
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% -0,05
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.655
|1.655
|5,41
|
|Altın Gr.
|989
|990
|3,24
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.662
|6.762
|-7,00
|
|Yarım
|3.246
|3.303
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,28
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,00
|
|B. Petrol
|91,84
|91,84
|0,63
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB