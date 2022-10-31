***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
31.10.2022 14:37
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni- 6.5. maddede katılma payı alım satımına aracılık eden kuruluşlara Ak Portföy eklenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075266
BIST
14:293.942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 62,89
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
14:2918,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0396
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
14:2918,4954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0412
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
14:29982,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,32
|Açılış
|: 982,40
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler14:29
|AKCNS
|44,00
|100.028.035
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.457.845
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|261.706.780
|% 9,98
|
|PETUN
|48,10
|30.383.543
|% 9,97
|
|TUREX
|16,87
|31.508.728
|% -6,64
|
|CEOEM
|13,84
|27.824.180
|% -6,30
|
|QNBFL
|83,95
|204.721
|% -5,67
|
|QNBFB
|42,00
|519.193
|% -3,89
|
|VBTYZ
|36,18
|15.547.126
|% -3,62
|
|KONTR
|98,00
|795.618.377
|% 9,80
|
|SMRTG
|85,95
|261.706.780
|% 9,98
|
|YYLGD
|33,26
|258.068.414
|% 6,26
|
|OYAKC
|16,80
|254.370.303
|% 1,27
|
|BASGZ
|17,11
|203.651.809
|% 1,48
|
|AZTEK
|19,56
|31.698.404
|% -2,49
|
|HKTM
|74,20
|53.192.124
|% 4,14
|
|KUVVA
|41,00
|15.503.997
|% -1,16
|
|BARMA
|84,90
|28.808.954
|% -1,16
|
|ZEDUR
|32,08
|1.467.782
|% -2,73
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6140
|18,6201
|% 0,21
|
|Euro
|18,4870
|18,4954
|% -0,22
|
|Sterlin
|21,4433
|21,5508
|% -0,34
|
|Frank
|18,5383
|18,6500
|% -0,24
|
|Riyal
|4,9396
|4,9644
|% 0,22
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.641
|1.641
|-3,69
|
|Altın Gr.
|982
|983
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|6.565
|6.664
|-2,00
|
|Tam
|6.611
|6.666
|-70,00
|
|Yarım
|3.221
|3.256
|-38,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.627
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,07
|
|B. Petrol
|92,44
|92,44
|-1,33
|
Seans Raporu
14:29
daha fazla
-
14:44MIPAZ
Yüzde 5.72 oranında artışla 8.32 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 439, 664 adet işlem
-
14:43EUHOL
Yüzde 6.75 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 699, 657 adet işlem
-
14:42IZINV
Yüzde 8.02 oranında artışla 22.36 lira fiyatla işlem gören hissede 773, 744 adet işlem
-
14:40XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 67, 66 artarak (% 1.61 ) 4, 280
-
14:40XU100
Endeks 3, 942 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 37, 215.00 milyon TL de